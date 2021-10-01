По данным «Новой газеты», объем фальсификаций на электронном голосовании в Москве мог составить 250 тысяч голосов

Автор расследования – научный сотрудник МГУ Максим Гонгальский в эфире «Эха» сказал, что основным инструментом был механизм переголосования.

Он уточнил, что в исследовании участвовали эксперты штаба экс-кандидата в Госдуму Анастасии Брюхановой, программист чат-ботов Илья Снимщиков и научный сотрудник Center for Soft and Living Matter Ярослав Соболев.

«Понятно, что использовалось переголосование. Но сейчас мы поняли, что там было жесткое вмешательство. Некто расшифровал всю базу данных до окончания голосования. Это было в воскресенье утром. И те голоса за оппозицию, которые были получены в субботу вечером, в значительном количестве (больше половины) были переголосованы программно, ботами, в пользу провластных кандидатов и «Единой России». Это абсолютно одинаковая ситуация по всем одномандатным округам, по Мосгордуме и по партийным спискам», — рассказал М.Гонгальский.

По его словам, «получается парадоксальная картина». «Мало того, что все бросились голосовать за «Единую Россию» в воскресенье, но оказалось, что переголосовывали и те люди, которые в субботу голосовали за оппозицию после 16.00. А те, которые голосовали до 16.00, у них такого желания почему-то не возникло», — уточнил М.Гонгальский.

Авторы исследования утверждают, что при переголосовании оппозиционные кандидаты по одномандатным округам потеряли порядка 133 тысяч голосов, а кандидаты по партийным спискам — около 147 тысяч голосов. При этом авторы допускают, что 10% этих случаев могли носить доброкачественный характер.

«Даже эти 10%, которые переголосовали, их тоже не может быть, потому что там есть перекос. Получается, что голоса, которые сгорели у «Единой России» – их меньше, чем у оппозиции, что странно, потому что должно быть наоборот. Нам же говорили, что есть административное давление, и поэтому те, кого заставили за «Единую Россию», переголосуют. Но их меньше во всех округах, и это тоже аномалия. Ее можно объяснить только фальсификацией», — отметил М.Гонгальский.

Эксперты предполагают, что «был выбран некий темп фальсификаций». «Примерно 10% голосов решили скрутить аккуратно по всему времени, чтобы это было незаметно. Но потом что-то произошло. То есть в субботу вечером посмотрели результаты экзит-полов, соцопросов и поняли, что этого может не хватить. И тогда уже в спешке и панике придумали новое. Но не обратили внимания на то, что у всей оппозиции забрали, а у «Единой России» нет», — заключил М.Гонгальский.

В свою очередь начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко в эфире «Эха» настаивает, что переголосование на результаты выборов никак не повлияло.

