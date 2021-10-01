В Москве сегодня завершится сезон работы фонтанов

Они будут отключены и законсервированы на зиму. В мэрии отметили, что фонтан в парке Царицыно закроют специальным надувным куполом. Всего в столице около шестисот фонтанов.
2021-10-01T11:32:55+03:00
2021-10-01T11:39:12+03:00
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11:32, 01 октября 2021
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