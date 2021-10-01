В Новой Москве тушат пожар на складе со стройматериалами

Огнем охвачено три тысячи квадратных метров. Кровля здания в посёлке Мосрентген частично обрушилась. В МЧС предупреждают, что есть угроза перехода огня на соседнее здание, поэтому, как передают РИА Новости, задействовали авиацию.
2021-10-01T11:32:36+03:00
2021-10-01T11:32:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 01 октября 2021
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