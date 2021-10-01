В Минске сегодня проходят похороны убитого сотрудника КГБ

На траурной церемонии глава ведомства Иван Тертель вновь заявил, что это не останется без ответа, и подчеркнул, что известны вдохновители.

Во вторник КГБ сообщило, что его сотрудник был убит во время отработки адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Был убит стрелявший из ружья IT-специалист Андрей Зельцер. Его жена вскоре была задержана. Государственные СМИ распространили видеозапись инцидента, и на нем на силовиках не было средств защиты. Они в гражданской одежде.