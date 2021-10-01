В Шанинке заявили, что выполнили обязательства по контракту, который фигурирует в деле вице-президента «Сбербанка»

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза. Московская высшая школа социальных и экономических наук была одним из подрядчиков «Фонда новых форм развития образования», который возглавляла в должности замминистра образования Марина Ракова. Ее обвинили в хищении пятидесяти миллионов рублей бюджетных средств. Накануне она не явилась на допрос и сбежала. Этим утром стало известно, что ее объявили в федеральный розыск.
2021-10-01T11:31:48+03:00
2021-10-01T11:31:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:31, 01 октября 2021
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