В правящей партии Грузии отрицают, что бывший президент Михаил Саакашвили вернулся на родину

В партии подчеркнули, что есть неопровержимая информация о том, что н не покидал Украину. Саакашвили этим утром написал в Фейсбуке, что спустя восемь лет вернулся на родину. Где ему ранее заочно вынесли два обвинительных приговора. Завтра в Грузии пройдут местные выборы. Саакашвили призывает к массовым протестам.