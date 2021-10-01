В правящей партии Грузии отрицают, что бывший президент Михаил Саакашвили вернулся на родину

В партии подчеркнули, что есть неопровержимая информация о том, что н не покидал Украину. Саакашвили этим утром написал в Фейсбуке, что спустя восемь лет вернулся на родину. Где ему ранее заочно вынесли два обвинительных приговора. Завтра в Грузии пройдут местные выборы. Саакашвили призывает к массовым протестам.
2021-10-01T11:31:13+03:00
2021-10-01T11:31:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2912554-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:31, 01 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…