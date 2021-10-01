Президент Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва

Согласно документу, на военную службу планируют отправить 127,5 тысяч человек. Завершится призыв 31 декабря.
2021-10-01T11:04:44+03:00
2021-10-01T11:19:10+03:00
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11:04, 01 октября 2021
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