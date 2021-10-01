Президент Нигерии Мухаммаду Бухари дал указание снять запрет на работу в стране соцсети Twitter

Глава государства сказал это в обращении к нации по случаю Дня независимости страны. Президент потребовал, чтобы Twitter уважал суверенитет Нигерии и ее культурные ценности. Соцсеть заблокировали после того, как ее администраторы удалили сообщения президента Нигерии, в которых он грозил сепаратистам наказанием за нападения на государственные здания.
2021-10-01T11:03:58+03:00
2021-10-01T11:19:40+03:00
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11:03, 01 октября 2021
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