Президент Нигерии Мухаммаду Бухари дал указание снять запрет на работу в стране соцсети Twitter

Глава государства сказал это в обращении к нации по случаю Дня независимости страны. Президент потребовал, чтобы Twitter уважал суверенитет Нигерии и ее культурные ценности. Соцсеть заблокировали после того, как ее администраторы удалили сообщения президента Нигерии, в которых он грозил сепаратистам наказанием за нападения на государственные здания.