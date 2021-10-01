Федеральная налоговая служба предупреждает, что неизвестные от ее имени рассылают опасные письма

Их текст составлен так, чтобы получатель открыл вложенный файл. В нем могут быть вредоносные программы. В ФНС подчеркивают, что уведомления о налогах направляют либо в личные кабинеты налогоплательщикам, либо по обычной почте, передает «Интерфакс».
2021-10-01T11:03:36+03:00
2021-10-01T11:22:24+03:00
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11:03, 01 октября 2021
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