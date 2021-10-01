Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал сторонников направиться с ним в Тбилиси, чтобы в толпе его не задержали. Этим утром политик сообщил в соцсетях, что спустя восемь лет вернулся на родину, где ему грозит тюремное заключение по двум обвинительным приговорам. В правящей партии Грузии его видеозапись в Батуми считают монтажом и уверены, что Саакашвили находится за пределами страны. В МВД подчеркнули, что границу он не пересекал.

Завтра в Грузии пройдут местные выборы. Саакашвили ранее призывал после их завершения к массовым протестам.