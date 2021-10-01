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11:01, 01 октября 2021

Марина Ракова, которую подозревают в крупных хищениях государственных средств, скрылась от следствия

фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС
фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

Вице-президент Сбербанка Марина Ракова, которую подозревают в крупных хищениях государственных средств, скрылась от следствия.

Ракова не явилась на допрос в следственный департамент МВД к назначенному времени. Об этом сообщает издание Коммерсант. Оперативники, сперва посчитавшие, что она может застрять в пробке или заболеть, не смогли ей дозвонится. Телефон менеджера был выключен. Позже выяснилось, что ее нет и дома, в элитном поселке в ближнем Подмосковье, где все говорило о спешных сборах. Ракова исчезла, однако следователи полагают, что из России она уехать не успела, более того, находится в Московском регионе и помогает ей близкий знакомый, сотрудник фонда, который она возглавляла пребывая в должности заместителя министра просвещения.

В тот момент, как предполагает следствие она и присвоила 50 миллионов рублей, выделенные на национальный проект «Образование». У знакомого Раковой есть украинское гражданство и пара может попытаться бежать именно в эту страну.

На должность Марины Раковой в Сбербанке уже назначен другой человек.


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