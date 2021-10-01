Сорвалась сделка с сервисом видеосвязи Zoom на 15 миллиардов долларов

Против слияния с этой компанией проголосовали акционеры провайдера облачного программного обеспечения Five9, передает «Интерфакс». Сервис Zoom получил широкое распространение в период пандемии, когда многие перешли на удаленный режим работы и учебы.
2021-10-01T10:33:18+03:00
2021-10-01T10:37:03+03:00
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10:33, 01 октября 2021
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