Суд в США приговорил студента, который устроил стрельбу в синагоге к пожизненному сроку

Таким образом, 22-летний Джон Эрнест избежал смертной казни, отмечает телеканала CNN. Это произошло благодаря тому, что он признал себя виновным в убийстве на почве ненависти. Эрнесту были предъявлены обвинения по 109 пунктам. В 2019 году в Калифорнии он убил в синагоге женщину и ранил трех человек.
2021-10-01T10:32:25+03:00
2021-10-01T10:34:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2912532-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3536122.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:32, 01 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…