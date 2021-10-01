Суд в США приговорил студента, который устроил стрельбу в синагоге к пожизненному сроку

Таким образом, 22-летний Джон Эрнест избежал смертной казни, отмечает телеканала CNN. Это произошло благодаря тому, что он признал себя виновным в убийстве на почве ненависти. Эрнесту были предъявлены обвинения по 109 пунктам. В 2019 году в Калифорнии он убил в синагоге женщину и ранил трех человек.