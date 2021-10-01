Цена газа в Европе продолжает бить рекорды и достигла почти 1200 долларов за тысячу кубометров

Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи, передает «Интерфакс». На этом фоне в последние дни растут акции «Газпрома».
2021-10-01T10:32:01+03:00
2021-10-01T10:34:28+03:00
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10:32, 01 октября 2021
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