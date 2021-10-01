В МВД Грузии заявили, что бывший президент Михаил Саакашвили не пересекал границу

Глава правящей партии Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что Саакашвили не находится в Грузии, и назвал его «клоуном». Этим утром политик написал в своем Facebook, что вернулся на родину спустя восемь лет, и опубликовал видеозапись, на которой утверждает, что находится в Батуми. Помощница Саакашвили подтвердила нашей радиостанции, что он действительно приехал на родину.

Власти Грузии неоднократно обещали сразу арестовать Саакашвили, когда он окажется на территории страны. Ранее его заочно приговорили к шести годам лишения свободы по делу о нападении на бывшего депутата, а также к трем годам заключения по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Как передают РИА Новости, Саакашвили предложил своим сторонникам собраться большими колоннами и направиться с ним в Тбилиси, чтобы в толпе его не смогли задержать. Завтра в Грузии пройдут муниципальные выборы.