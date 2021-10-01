Московский Спартак одержал первую победу в Лиге Европы, пропустив от итальянского Наполи уже на 13 секунде матча

В победу российской команды не верил никто. На каждый поставленный рубль можно было выиграть 16. Первые же минуты встречи подтвердили всеобщий скепсис. Голкипер московской команды Александр Максименко выпустил мяч из рук и Элмас добил его в сетку. Итальянцы продолжали атаковать и создали еще несколько моментов, но игру перевернуло удаление португальца Руя. Спартак стал чаще появляться у ворот Наполи, но забил только во втором тайма. Гол сделал Мозес, обыгравший нескольких соперников и выложивший мяч Квинси Промесу.

В конце матча арбитр уравнял составы, показав красную карточку защитнику Кофрие, но Спартак тут же забил. Точный удар с линии штрафной нанес молодой Игнатов. Итальянцы бросились отыгрываться и получили контратаку, которую Завершил Промес. Забитый Наполи мяч уже ничего не изменил. Первая победа в Еврокубках за тысячу с лишним дней 3-2.

Локомотив в Италии проиграл. В матче Лиги Европы наш клубу уступил римскому Лацион со счетом 0-2.