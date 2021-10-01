Ректор Финансового университета при правительстве Михаил Эскиндаров объявил об отставке

Он занимает этот пост уже пятнадцать лет и дольше него возглавляет вузы только ректоры МГУ, МГИМО и МФТИ. Действующий контракт Эскиндарова истекает в середине ноября, сообщается на сайте вуза. Кто будет следующим ректором, пока неизвестно.
2021-10-01T10:05:00+03:00
2021-10-01T10:07:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2912522-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3536076.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:05, 01 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…