Ректор Финансового университета при правительстве Михаил Эскиндаров объявил об отставке

Он занимает этот пост уже пятнадцать лет и дольше него возглавляет вузы только ректоры МГУ, МГИМО и МФТИ. Действующий контракт Эскиндарова истекает в середине ноября, сообщается на сайте вуза. Кто будет следующим ректором, пока неизвестно.