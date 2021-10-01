Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости увеличить темпы вакцинации

По его словам, это нужно для достижения коллективного иммунитета к коронавирусу.
Михаил Мишустин подчеркнул, что тяжелые случаи заболевания отмечаются в последнее время только у непривитых.
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По его словам, это нужно для достижения коллективного иммунитета к коронавирусу.
Михаил Мишустин подчеркнул, что тяжелые случаи заболевания отмечаются в последнее время только у непривитых.
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…