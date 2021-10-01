Полицейские в Приморье задержали подростка, которого заметили у школы с автоматом

В МВД позвонил директор. Как сообщили в краевом УВД, на место прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ. Подозрительного молодого человека задержали у него дома. Оказалось, что 18-летний местный житель пришел к школе с автоматом для страйкбола с пластиковыми пульками, чтобы тренироваться на турниках.

Проводится проверка, после которой могут возбудить уголовное дело. Недавно в Пермском госуниверситете первокурсник открыл стрельбу и убил шесть человек. Более сорока были ранены. Нападавший был задержан.