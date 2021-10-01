Бывший президент Грузии, которому на родине грозит арест, сегодня утром объявил о возвращении в страну

Помощница Михаила Саакашвили только что подтвердила «Эху», что он действительно находится в Батуми.

Запись о возваращении появилась в Facebook Михаила Саакашвили примерно час назад. Политик снимает сам себя судя по всему на смартфон и показывает в том числе находящийся за ним город. Местные жители узнали в этих кадрах Батуми. Сам Саакашвили тоже его упоминает.

Михаил Саакашвили говорит, что сегодня ночью он прибыл в Батуми, но подробно не останавливается на том, как именно он это сделал. Видеообращение в основном посвящено завтрашним муниципальным выборам, которые пройдут в Грузии. Бывший президент, которой уже несколько лет фактически живет в изгнании, призывает всех жителей Грузии принять участие в голосовании. Он надеется, что его сторонники проголосуют за партию «Единое национальное движение». Саакашвили говорит, что он рискнул всем, чтобы быть на родине: своей жизнью, своей свободой. При этом от соотечественников он ждет только одного – участия в выборах. После окончания голосования, которое пройдёт в субботу, людям нужно собраться в центре Тбилиси на проспекте Руставели, говорит Саакашвили.