«Сбербанк» с этого дня повысил ставки по ипотеке на 0,4 процентных пункта

Ставки по льготным программам остались неизменны. Базовая ставка на приобретение жилья на вторичном рынке выросла до 8,5% годовых, передает ТАСС. Крупные банки стали повышать ставки по ипотеке после того, как в сентябре Центробанк из-за роста инфляции повысил ключевую ставку.