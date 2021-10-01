«Сбербанк» с этого дня повысил ставки по ипотеке на 0,4 процентных пункта

Ставки по льготным программам остались неизменны. Базовая ставка на приобретение жилья на вторичном рынке выросла до 8,5% годовых, передает ТАСС. Крупные банки стали повышать ставки по ипотеке после того, как в сентябре Центробанк из-за роста инфляции повысил ключевую ставку.
2021-10-01T09:33:56+03:00
2021-10-01T09:44:44+03:00
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09:33, 01 октября 2021
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