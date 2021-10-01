КНДР сообщила, что накануне испытала новую зенитную ракету

В Пхеньяне пуск сочли успешным. Ранее на этой неделе в Северной Корее объявили об удачном испытании первой гиперзвуковой ракеты. Власти США это осудили и подчеркнули, что ракетные испытания КНДР нарушают резолюции Совета безопасности ООН.
2021-10-01T09:33:03+03:00
2021-10-01T09:47:52+03:00
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09:33, 01 октября 2021
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