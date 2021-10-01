КНДР сообщила, что накануне испытала новую зенитную ракету

В Пхеньяне пуск сочли успешным. Ранее на этой неделе в Северной Корее объявили об удачном испытании первой гиперзвуковой ракеты. Власти США это осудили и подчеркнули, что ракетные испытания КНДР нарушают резолюции Совета безопасности ООН.