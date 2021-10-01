«Ъ»: Вице-президент «Сбербанка» Марина Ракова могла сбежать из-под следствия с помощью знакомого

Газета «Коммерсантъ» пишет, что вице-президент «Сбербанка» Марина Ракова могла сбежать из-под следствия с помощью знакомого. В полиции полагают, что пара стремится попасть на Украину, поскольку граница с ней не особо тщательно охраняется, а власти страны неохотно выдают России фигурантов уголовных расследований.

Марина Ракова накануне утром должна была приехать на допрос, но просто исчезла, выключив телефон. Ее обвиняют в хищении пятидесяти миллионов рублей в то время, когда она занимала пост замминистра образования. Арестованы двое ее подчинённых из «Сбербанка».