Суд должен утвердить соглашение о досудебном урегулировании между Олегом Тиньковым и федеральной налоговой службой США

Американский суд сегодня должен утвердить соглашение о досудебном урегулировании между российским банкиром Олегом Тиньковым и федеральной налоговой службой США. Тинькову грозила экстрадиция в США и тюремный срок за неуплату налогов.

Миллиардер, основатель Тинькофф банка Олег Тиньков был обвинен американской налоговой службой в сокрытии активов на более чем 1 млрд долларов.

В 2019 году большое жюри в Калифорнии вынесло уголовные обвинения против банкира за подачу недостоверной налоговой декларации — для сокрытия доходов Тиньков, по утверждению американских властей, использовал офшоры Британских Виргинских Островов. В феврале 2020 года Олег Тиньков был арестован в Лондоне по запросу американских властей, добивавшихся выдачи банкира. Суд выпустил Тинькова под залог в 20 млн фунтов стерлингов и обязал сдать все иностранные паспорта. Через месяц после этого Тиньков объявил, что борется с лейкемией в острой форме. Судебные слушания об экстракции многократно переносились из-за пандемии коронавируса. В итоге в сентябре Олегу Тинькову удалось договориться с налоговой службой США о мирном урегулировании.

Детали досудебного соглашения не раскрываются и будут обсуждаться на сегодняшнем заседании суда, но обычно подобные соглашения с налоговыми органами США означают частичное признание вины в неуплате налогов и выплата задолженности.