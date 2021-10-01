В Москве всех пациентов с ОРВИ планируют проверять на ковид

С сегодняшнего дня в столице экспресс-тестирование на антиген к COVID– 19 обязаны проходить люди с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. Об этом накануне рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По её словам, это позволит оперативно поставить диагноз и незамедлительно приступить к лечению. При положительном результате заболевшим выдадут лекарственные препараты и отправят на самоизоляцию.

Экспресс-тесты будут проводиться, как на дому, так и в поликлиниках. По данным властей, они позволят за 10-20 минут диагностировать ковид. В 85 процентах случаев их результат совпадает с ПЦР.

Подобная мера вводится в связи с подъёмом заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки было выявлено почти 4 тысячи случаев заражения. Это почти на треть больше, чем 29 сентября.

Ранее, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пороговый уровень заболеваемости ОРВИ превышен в 61 регионе.