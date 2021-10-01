Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал, что впервые за восемь лет приехал на родину

Ранее он был приговорен судом в Тбилиси к шести годам тюремного заключения по обвинению в превышении должностных полномочий. Завтра в Грузии пройдут муниципальные выборы, которые Саакашвили назвал референдумом об отрешении от власти миллиардера Бидзины Иванишвили и его партии «Грузинская мечта». Саакашвили также призвал соотечественников после закрытия избирательных участков выйти на улицы.