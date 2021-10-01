«Новая» выяснила, что помощью переголосования на выборах в Москве могли фальсифицировать четверть миллиона голосов

«Новая газета» в своем расследовании выяснила, что помощью возможности переголосовать на выборах в Госдуму в Москве могли фальсифицировать четверть миллиона голосов.

Эксперты «Новой» смогли обнаружить, что во всех 15 округах в Москве во время электронного голосования была аномальная активность избирателей в определенное время. С интервалом в 5-10 минут на участках уровень поддержки кандидатов от власти вырастает на 50%. Как уверяют авторы расследования, такая картина была абсолютно на всех участках. Они, проанализировав аномалию и сопоставив данные от разработчиков электронного голосования, выяснили, что большинство избирателей в этот момент захотели изменить свое решение в пользу провластных кандидатов, у которых такой динамики не наблюдалось. Сама функция переголосования презентовалась Общественным штабом по наблюдению за выборами в Москве в качестве возможности защитить людей от давления.

Однако фактически стала причиной того, что в некоторых случаях до половины голосов уходило от оппозиции, что отображается на графиках, в том числе и официальных, в виде пиков. При этом соотношение «потерянных» избирателей схожее по всем округам. В расследовании подчеркивается, что такое может происходить только искусственно. При этом «вслепую» фальсификаторы это сделать бы не смогли, а значит, они еще до окончания выборов получили ключи к расшифровке бюллетеней, поскольку информация в них была закодирована.

В руководстве штаба разработчиков электронного голосования аномальное число желающих проголосовать в определенный момент связывают с призывами идти на выборы, на которые, по их мнению, реагирует провластный электорат.