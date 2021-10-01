Наследник дома Романовых венчается сегодня в Петербурге

Впервые более чем за сто лет свадьба Романовых пройдёт в Исаакиевском соборе.

Потомок великого рода Георгий Романов венчается с дочерью итальянского дипломата Ребеккой Бетарини. За бракосочетанием высокой особы будут наблюдать десятки европейских аристократов. Например, в списке гостей указаны потомки королей Португалии, Албании и Болгарии, мать короля Испании, члены правящих домов Бельгии и Лихтенштейна.

Готовить угощения для титулованных гостей будет повар бельгийского королевского двора, а совершать брачное таинство — митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. Обручальное кольцо, которое уже год красуется на руке Ребекки, Георгию Романову передала его мать, внучка великого князя Кирилла Владимировича, который был двоюродным братом последнего российского императора Николая Второго.

После венчания пара отправится в свадебное путешествие на поезде — изучать дальние уголки России.