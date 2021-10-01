«Новая газета»: на ДЭГ в Москве не менее четверти миллиона голосов от оппозиционных кандидатов передали провластным

«Новая газета» утверждает, что на электронном голосовании в Москве не менее четверти миллиона голосов от оппозиционных кандидатов передали провластным. Такой вывод был сделан на основе статистического анализа и математических моделей. В своем расследовании издание пишет, что это сделали с помощью функции переголосования.

По словам автора публикации Максима Гонгальского, некие лица знали ключи электронного голосования уже в субботу – тогда они расшифровали весь блокчейн и «переголосованиями» изменили расклад в пользу «Единой России». Затем во время задержки с публикацией результатов они, как утверждается, врали, что расшифровывают данные.