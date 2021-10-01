ФСБ опубликовала список сведений, за сбор которых могут признать иноагентом

Внесенные в приказ Федеральной службы безопасности данные не являются государственной тайной. Однако они могут использоваться против госбезопасности иностранными государствами и организациями, считают в ведомстве. Полный перечень состоит из 60 пунктов.

В их число входят, в частности, сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической обстановки, информация о закупках армии и единственном поставщике услуг для нее, оценка качества образцов вооружения, если ее нет в открытом доступе, а также сведения о проблемах, сдерживающих развитие госкорпорации «Роскосмос».

Ей посвящена значительная часть пунктов, описывающих и закупки, и переговоры, и разработку космических аппаратов. Сбор этих сведений может стать основанием для признания иностранным агентом. В декабре прошлого года были приняты поправки, согласно которым этот статус могут получить физические лица, различные организации и незарегистрированные объединения. Они обязаны подавать данные о расходах и указывать в любых публикациях то, что они были признаны иноагентом. Статус присваивается решением Министерства юстиций.

В начале сентябре главреды более 20 российских СМИ опубликовали письмо к президенту о необходимости изменить закон об иностранных агентах. В частности, они просят аннулировать нынешний список и вносить туда организации только по решению суда.