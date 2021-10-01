Американские таможенники конфисковали крупную партию фальшивых долларов и евро из России. Их отправили пятью посылками в течение прошлого месяца рейсами международной грузовой компании. Деньги должны были доставить в Чикаго, другой информации о предполагаемом получателе не приводят. В пресс-релизе таможенной и пограничной службы говорится, что в посылках были деньги для игры в «Монополию», однако банкноты «слишком напоминали подлинную валюту США».