ВТБ рассказал о рекордной DDoS-атаке на свои сервисы. На пике она достигала 350 Гбит/с, пишет газета РБК со ссылкой на представителя финансовой организации. Кроме того, в сентябре банк столкнулся с максимальной в своей истории продолжительностью DDoS-атаки, которая длилась шесть часов. Таким образом злоумышленники пытались вывести из строя сайт банка, а также сервисы защиты интернет-платежей.

В августе о самой мощной кибератакте на финансовую систему рассказывал Сбербанк. ПО данным источников газеты «Коммерсант», ее мощность превышала 50 Гбит/с..