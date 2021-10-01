Московские власти хотят модернизировать медицинскую информационно-аналитическую систему. Мэрия потратит на эти цели 175 миллионов рублей, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на тендер, размещенный на площадке «Росэлторг». ЕМИАС дополнят модулем «Мониторинг заболеваемости коронавирусной инфекцией» — он позволит в реальном времени анализировать потоки пациентов с подозрением на ковид, собирать данные о результатах ПЦР-тестов и КТ-исследований, местоположении больных, заболевших пенсионерах и детях. Судя по условиям тендера, отмечает издание, город хочет организовать и розыск лиц, контактировавших с больными.
2021-10-01T07:31:02+03:00
2021-10-01T07:31:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:31, 01 октября 2021
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