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07:04, 01 октября 2021

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон и «Дисней» уладили разногласия по поводу гонорара за фильм «Черная вдова»

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон и «Дисней» уладили разногласия по поводу гонорара за фильм «Черная вдова». Судя по комментариям обеих сторон журналу «Голливуд репортер», они остались удовлетворены тем, как решился спор. Условия сделки не уточняются.
Йоханссон предъявила иск к «Диснею» после того, как в разгар пандемии компания провела эксперимент, выпуская фильмы в прокат одновременно в кинотеатрах и на собственной стриминговой платформе. Это вызвало негодование артистов, чей гонорар зависел от кассовых сборов. За главную роль в фильме «Черная вдова» ЙОханссон получила 20 миллионов долларов, однако юристы полагали, что релиз на платформе «Дисней+» стоил ей еще 50 миллионов.


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