Московский городской суд сегодня рассмотрит прошение о продлении ареста Сергею Фургалу.

Обвинение требует оставить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в СИЗО «Лефортово» еще на два месяца, сообщил агентству ТАСС адвокат экс-чиновника. Следствие настаивает, что он может скрыться или оказать давление на свидетелей. Адвокаты в ходе судебного процесса требовали заменить обвиняемому меру пресечения на не связанную с заключением под стражу.

Фургала задержали в начале июля прошлого года. Его этапировали в Москву. Ему предъявлено обвинение в организации убийств предпринимателей и покушении на их убийство в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Следствие считает, что мотивом было продвижение коммерческих интересов Фургала. Свою вину он не признает и уверен, что дело против него является заказным.

В июле этого года СМИ со ссылкой на источники писали, что Фургалу могут предъявить еще одно обвинение в создании преступного сообщества. Защита бывшего губернатора отмечала, что пока новых материалов не поступало.