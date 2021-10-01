Российские регионы вводят ограничения, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Федеральные власти вводить никаких запретов не станут. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Все решения – в зоне ответственности местных администраций. Ряд мер руководители регионов уже успели принять, но цепная реакция по мере ухудшения ситуации не заставила себя ждать. В Удмуртии закрыли фуд-корты в торговых центрах, а в учреждениях общепита ограничили заполняемость 50 процентами. С 5 октября здесь будут введено посещение по куар-кодам. В Ульяновской области это правило уже действует. В Самарской оно касается посещения фитнес-центров и спортзалов. Здесь кроме того, раздумывают над переведением школ на дистанционное обучение. В Саратовской ограничили проведение массовых мероприятий. В Москве станет обязательным экспресс-тест на антиген, который позволит в течении 10 минут с большой вероятностью определить носителя КОВИД-19

Суточный прирост инфицированных в России приблизился к отметке в 24 тысячи новых случаев.