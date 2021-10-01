ЕСПЧ запретил депортировать в Узбекистан правозащитницу Валентину Чупик. Об этом сообщила «Эху» адвокат Дарья Тренина.

Тренина отметила, что ЕСПЧ редко применяет 39 правило, если решения о депортации еще нет.

Чупик в прошлую субботу задержали в аэропорту Шереметьево. Ей сообщили о лишении статуса беженца и запрете на въезд в Россию в течение 30 лет. Сама глава некоммерческой организации «Тонг Жахони», которая оказывает бесплатную юридическую помощь мигрантам, сказала, что поводом для выдворения стала критика коррупции в МВД.