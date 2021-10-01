В Москве по делу бывшей заместителя министра просвещения арестовали менеджеров Сбербанка. Речь идет об управляющих директорах дивизиона «Цифровые платформы образования» Максиме Инкине и Евгении Заке. В СИЗО также отправили преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Марина Ракова, вице-президент банка, стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве. На днях источники информационных агентств сообщали, что ей вменяют мошенничество, совершенное в особо крупном размере. По версии следствия, преступление было совершено еще в 2019 году, когда она занимала должность замминистра просвещения.