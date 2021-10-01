Американский студент, обстрелявший синагогу в Калифорнии, получил пожизненный срок

22-летний Джон Эрнест избежал грозившей ему смертной казни, однако не имеет права на условно-досрочное освобождение, передает телеканал CNN. Добиться замены высшей меры наказания удалось благодаря тому, что он признал себя виновным в убийстве на почве ненависти.

Эрнест совершил нападение на синагогу в 2019 году. Он открыл огонь по людям, пришедшим на религиозный праздник. Жертвой атаки стала одна женщина, еще трое пострадали. В синагоге в момент нападения было порядка ста человек в том числе дети. Преступник успел сделать 10 выстрелов после чего штурмовая винтовка заклинила.