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05:08, 01 октября 2021

Правозащитники обнаружили в ИВС сотрудника управления госзащиты МВД

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала агентству ТАСС лишь то, что фамилия задержанного Иванов. Он попросил принести ему в камеру книги. Что конкретно вменяют полицейскому неизвестно.
Управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите появилось в ведомстве в 2008 году. Его сотрудники занимаются защитой свидетелей, потерпевших и других участников уголовного процесса, которым может грозить опасность.


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