Как пишет газета «Известия», по предварительным данным пострадал сотрудник охраны. Момент броска зафиксировали камеры наблюдения – видео опубликовано в социальных сетях. Кроме охранника в здании находились сотрудники регионального правительства.
Мотивы злоумышленника и другие обстоятельства сейчас выясняют полицейские.
Неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в здание правительства Мурманской области
Как пишет газета «Известия», по предварительным данным пострадал сотрудник охраны. Момент броска зафиксировали камеры наблюдения – видео опубликовано в социальных сетях. Кроме охранника в здании находились сотрудники регионального правительства.