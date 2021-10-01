Неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью в здание правительства Мурманской области

Как пишет газета «Известия», по предварительным данным пострадал сотрудник охраны. Момент броска зафиксировали камеры наблюдения – видео опубликовано в социальных сетях. Кроме охранника в здании находились сотрудники регионального правительства.

Мотивы злоумышленника и другие обстоятельства сейчас выясняют полицейские.