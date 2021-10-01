Российский бизнесмен Олег Тиньков в американском суде не признал вину по делу о налоговых нарушениях

Об этом со ссылкой на видеотрансляцию заседания – предприниматель участвовал в нем из Лондона – передает агентство ТАСС. Ранее стало известно, что Тиньков достиг соглашения с министерством юстиции. Однако в ходе слушания этот вопрос не поднимался.

Налоговая служба США предъявила претензии к российскому бизнесмену в начале прошлого года. Американская сторона настаивает, что он предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от гражданства США в 2013 году. По выдвинутым обвинениям Тинькову грозит до шести лет заключения.