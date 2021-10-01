Это может произойти, если страны законодательно закрепят свои намерения снизить углеводородные выбросы, пишет газета РБК со ссылкой на доклад ведомства. Отталкивая от оценок аналитиков, в министерстве полагают, что спрос на нефть в 2050 году составит меньше четверти от уровня позапрошлого года, а баррель будет стоить примерно 25 долларов.
Ранее ряд стран объявил о намерении достичь углеродной нейтральности именно к этому сроку.
Министерство финансов спрогнозировало катастрофическое падение спроса на нефть
Это может произойти, если страны законодательно закрепят свои намерения снизить углеводородные выбросы, пишет газета РБК со ссылкой на доклад ведомства. Отталкивая от оценок аналитиков, в министерстве полагают, что спрос на нефть в 2050 году составит меньше четверти от уровня позапрошлого года, а баррель будет стоить примерно 25 долларов.