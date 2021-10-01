Американские предприниматели проигнорировали приглашение «Роскосмоса» понаблюдать за стартом ракеты с Байконура

Госкорпорация так и не получила ответ от Илона Маска, Джеффа Безоса и Ричарда Бренсона, сообщает агентство ТАСС. На 5 октября намечен пуск корабля «Союз» с космонавтом Антоном Шкаплеровым на борту и съемочной группой фильма под рабочим названием «Вызов».

О приглашении в конце августа сообщал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. В интервью телеканалу CNN позже он шутил, что уже «поставил разогреваться чайник».