МВД возбудило уголовное дело против жителя Приэльбрусья, застрелившего пса туристки

Газета «Коммерсант» пишет, что это первое в истории Кабардино-Балкарии дело по статье о жестоком обращении с животными. Во время экскурсии в заповедник туристка из Новосибирска спустила щенка породы хаски с поводка. Местный пастух решил, что он пугает овец, поймал пса, привязал его и застрелил. Инцидент вызвал большой резонанс в социальных сетях. Некоторые пользователи пишут, что это не первый подобный случай и надеются, что огласка привлечет внимание полиции к проблеме.
2021-10-01T04:09:36+03:00
2021-10-01T04:09:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 01 октября 2021
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