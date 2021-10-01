Талибы устроили прием и ужин для зарубежных дипломатов в Кабуле

Представитель террористической организации (запрещена в России) выложил фото и видео с мероприятия. На приеме в том числе присутствовали российский посол Дмитрий Жирнов, а также главы дипмиссий Пакистана и Узбекистана – об этом сообщает агентство ТАСС. В правительстве талибов отметили, что работа дипломатов во время смены власти в стране показывает, что ситуация с безопасностью в Афганистане стабильна.

Радикалы захватили власть в середине августа, без боя заняв афганскую столицу. Это произошло после вывода американских войск из страны.