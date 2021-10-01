США не видят угрозы из-за испытаний гиперзвуковой ракеты северокорейскими военными

Об этом в ходе брифинга сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, что ведомство все еще изучает специфику запуска.

Новая гиперзвуковая ракета была запущена КНДР на этой неделе. Ранее в Пхеньяне также говорили о запуске ракеты малой дальности в сторону Японского моря. В середине сентября два подобных пуска завершились падением баллистических ракет в исключительной экономической зоне Японии. Сегодня радиостанция «Голос Кореи» сообщила об испытании новой зенитной ракеты.