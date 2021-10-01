На фоне всплеска госпитализаций из-за коронавируса в Санкт-Петербурге почти на тысячу увеличат число ковидных коек

Профильный стационар с сегодняшнего дня открыт в корпусе Госпиталя ветеранов войн. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в городском комитете здравоохранения. Накануне администрация сообщила о максимальном с августа числе госпитализированных – почти 500 человек. Еще два ковидных станционара в Петербурге открыли на прошлой неделе.

На этом фоне губернатор Александр Беглов назвал недостаточным уровне вакцинации в городе. В интервью телеканалу «78» он сказал, что вакцинировалось чуть больше 30 процентов населения.