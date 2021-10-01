Московский полумарафон перенесли на следующий год из-за коронавируса

Как говорится на сайте мероприятия, его планируют провести в мае. Точная дата пока неизвестна. Зарегистрированным участникам, которые не хотят ждать, предложили вернуть регистрационный взнос.

Московский полумарафон крупнейший забег России на дистанции 21 километр. Он проходит по центральным улицам столицы. Спортивное мероприятие должно было пройти в этом мае, однако дважды переносилось – сначала на август, а затем на октябрь. В прошлом году полумарафон проводили в начале августа.