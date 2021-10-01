Боец ОМОН, избивший посетителя рок-концерта в Череповце, получил условный срок

Силовика признали виновным в превышении должностных полномочий. Кроме того, ему на три года запретили работать в правоохранительных органах. Об этом сообщает региональная пресс-служба судов.

Местного жителя задержали, когда неизвестные на рок-концерте зажгли в толпе файеры, а ОМОН стал теснить зрителей. Позже задержанного избили в автозаке после того, как он попытался позвонить жене. В этом принимали участие и другие «неустановленные» бойцы. Дело против них выделено в отдельное производство.